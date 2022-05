Uomini e Donne sotto choc, molestata con frasi sessiste: “Mi sento offesa!” (Di sabato 14 maggio 2022) Brutti secondi quelli che ha vissuto un noto volto di Uomini e Donne. L’episodio l’ha sconvolta, le sue parole sono cariche di risentimento e paura Uomini e Donne (WittyTV)Anche una dei volti più legati al programma di Maria de Filippi è caduta vittima di molestie verbali. Al giorno d’oggi è più facile esporsi e raccontare questi dolorosi episodi, che sui social trovano uno spazio accogliente. Non sempre, però, si riesce a reagire sul momento dell’offesa, anzi: spesso ci si congela nella paura e nel non sapere che fare, rimanendo immobili e zitte. Anche per un’ex volto di Uomini e Donne, quindi, è arrivato questo spiacevole evento. Lo racconta proprio su Instagram, dove spiega le sue sensazioni e ammette: “Non sapevo che fare, mi sentivo quasi in colpa ... Leggi su ck12 (Di sabato 14 maggio 2022) Brutti secondi quelli che ha vissuto un noto volto di. L’episodio l’ha sconvolta, le sue parole sono cariche di risentimento e paura(WittyTV)Anche una dei volti più legati al programma di Maria de Filippi è caduta vittima di molestie verbali. Al giorno d’oggi è più facile esporsi e raccontare questi dolorosi episodi, che sui social trovano uno spazio accogliente. Non sempre, però, si riesce a reagire sul momento dell’offesa, anzi: spesso ci si congela nella paura e nel non sapere che fare, rimanendo immobili e zitte. Anche per un’ex volto di, quindi, è arrivato questo spiacevole evento. Lo racconta proprio su Instagram, dove spiega le sue sensazioni e ammette: “Non sapevo che fare, mi sentivo quasi in colpa ...

