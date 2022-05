Udinese, Marino non si dà pace: «Quella partita con l’Atalanta…» (Di sabato 14 maggio 2022) . Le parole del dirigente dei friulani Pierpaolo Marino a DAZN prima di Udinese-Spezia. Le sue parole: «Peccato per la prima parte di campionato che ci ha penalizzato, nei prossimi due turni andremo in campo per continuare ad onorare il campionato. Rigiocherei contro l’Atalanta, per me è sempre una festa giocare contro di loro: ho bei ricordi dei miei anni lì, giocammo la gara in condizioni penalizzanti mai capitate in carriera, dovendo organizzare la squadra la sera prima. Fu incredibile». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 14 maggio 2022) . Le parole del dirigente dei friulani Pierpaoloa DAZN prima di-Spezia. Le sue parole: «Peccato per la prima parte di campionato che ci ha penalizzato, nei prossimi due turni andremo in campo per continuare ad onorare il campionato. Rigiocherei contro l’Atalanta, per me è sempre una festa giocare contro di loro: ho bei ricordi dei miei anni lì, giocammo la gara in condizioni penalizzanti mai capitate in carriera, dovendo organizzare la squadra la sera prima. Fu incredibile». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

sportli26181512 : Udinese, Marino: 'Rigiocherei contro l'Atalanta, fu una situazione incredibile': Il ds dell'Udinese Pierpaolo Marin… - Ftbnews24 : Udinese-Spezia, Marino: “Daremo il massimo per onorare il campionato” #SerieA - UdineseTV : Udinese-Spezia, Marino: “Faremo il massimo per il decimo posto” - - NapoliCalciogol : #Udinese, Marino: 'Contro l'#Atalanta successo qualche cosa mai visto in 40 anni di calcio' #Juventus… - cn1926it : #Udinese, #Marino: “Il primo scudetto del #Napoli non si scorda mai” -