Turismo: con arrivo caldo primi assalti a spiagge Sardegna (Di sabato 14 maggio 2022) Stavolta l'estate è arrivata con un leggero ritardo. I turisti che avevano scelto la Sardegna per le vacanze a maggio hanno dovuto attendere sino a martedì 10 per godere della bella stagione e fare il ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 14 maggio 2022) Stavolta l'estate è arrivata con un leggero ritardo. I turisti che avevano scelto laper le vacanze a maggio hanno dovuto attendere sino a martedì 10 per godere della bella stagione e fare il ...

Advertising

matteosalvinimi : “Salario, inflazione e crisi produttiva, come agire?”,qui con Gabriele Fava (Consiglio di pres. Corte dei Conti), F… - hoos_yerdaddy : @uramakiraider Ho notato che da Pasqua il turismo a Begramo è tornato a livello quasi pre-covid. Se passi per viale… - capand69 : RT @matteosalvinimi: “Salario, inflazione e crisi produttiva, come agire?”,qui con Gabriele Fava (Consiglio di pres. Corte dei Conti), Fran… - SLN_Magazine : Turismo, Bocca: 'Albergatori fabbricatori di futuro con ristorazione e bar'. Leggi l'articolo cliccando qui ??… - jfktormento : RT @mihirdjin: Vediamo. Ci siamo messi contro la Russia (combustibili, materie prime, grano, turismo in entrata), la Cina (semilavorati, el… -