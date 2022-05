"Svezia e Finlandia non entrino nella Nato": la Turchia si mette di traverso (Di sabato 14 maggio 2022) Il ministro degli Esterin turco, Mevlut Cavusoglu, è contrario all'ingresso nella Nato di Svezia e Finlandia perché supporterebbero i terroristi del Pkk: ecco cosa ha detto al suo arrivo a Berlino Leggi su ilgiornale (Di sabato 14 maggio 2022) Il ministro degli Esterin turco, Mevlut Cavusoglu, è contrario all'ingressodiperché supporterebbero i terroristi del Pkk: ecco cosa ha detto al suo arrivo a Berlino

Advertising

demagistris : L’ingresso di Finlandia e Svezia nella NATO e la decisione di Zelensky di negoziare solo dopo il ritiro di Putin so… - martaottaviani : ****#Erdogan chiama #Biden per riavere i soldi #Usa in #Turchia, non applica le #sanzioni alla #russia, vende droni… - martaottaviani : Mini thread 1/ Breve commento sulle parole di #Erdogan, che pone dubbi sulla possibile adesione della #Svezia e del… - gruneVERTSgreen : @ilpost @EurovisionRai La giuria tecnica inglese darà voti alti a Ucraina, Finlandia e Svezia, se da voti alti pure… - silv_surf1963 : RT @AugustoMinzolin: Erdogan blocca ingresso di Finlandia e Svezia nella NATO. Orban l’embargo al petrolio russo. Quinte colonne del Cremli… -