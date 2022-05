Sudtirol-Modena oggi in tv: orario e diretta streaming Supercoppa Serie C 2021/2022 (Di sabato 14 maggio 2022) Allo Stadio Marco Druso di Bolzano si torna in campo oggi per il terzo match della Supercoppa Serie C 2021/2022 tra Sudtirol e Modena. I padroni di casa occupano il primo posto nella classifica delle tre vincitrici dei Gironi della regular season a quota tre punti grazie alla vittoria contro il Bari, mentre i canarini arrivano dal pareggio contro i biancorossi. Appuntamento oggi, sabato 14 maggio, alle ore 16. La partita verrà trasmessa in chiaro su Rai Sport, mentre la diretta streaming sarà disponibile sul sito e sull’app del servizio Rai Play. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 14 maggio 2022) Allo Stadio Marco Druso di Bolzano si torna in campoper il terzo match dellatra. I padroni di casa occupano il primo posto nella classifica delle tre vincitrici dei Gironi della regular season a quota tre punti grazie alla vittoria contro il Bari, mentre i canarini arrivano dal pareggio contro i biancorossi. Appuntamento, sabato 14 maggio, alle ore 16. La partita verrà trasmessa in chiaro su Rai Sport, mentre lasarà disponibile sul sito e sull’app del servizio Rai Play. SportFace.

