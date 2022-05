Roger Balduino si fa male durante una prova a L’Isola dei Famosi

Leggi su novella2000

(Di sabato 14 maggio 2022) L’infortunio dideiDopo lo incontro-scontro con Estefania,il quale lei ha chiuso i rapporti con lui,si è infortunato nel corso di una. Ma andiamo per gradi. I concorrenti si sono sfidati in due squadra. Coloro presenti in Palapa hanno dovuto gareggiare con quelli in L'articolo proviene da Novella 2000.