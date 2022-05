Quei no vax che attaccano Nadal sulla sindrome di Muller-Weiss senza neanche sapere cosa sia (Di sabato 14 maggio 2022) Dopo le dichiarazioni con le quali ha condannato l’atteggiamento di Novak Djokovic in Australia, le condizioni di salute di Rafa Nadal vengono sempre attenzionate con particolare scrupolosità dai no vax. Era già successo lo scorso marzo, quando il fuoriclasse spagnolo aveva avuto un malessere durante la finale di Indian Wells spiegato poi con una frattura alla costola. E il tema si ripropone adesso, uguale a se stesso, con la sindrome di Muller-Weiss, una displasia dello scafoide tarsale della quale Nadal soffre da quando ha 18 anni. Per le frange più estremiste e sostenitrici del complotto della “dittatura sanitaria”, la condizione deriverebbe – neanche a dirlo – dal vaccino anti-Covid. “La malattia non è frequente, colpisce prevalentemente soggetti tra i 40 e i 60 anni, con netta ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 14 maggio 2022) Dopo le dichiarazioni con le quali ha condannato l’atteggiamento di Novak Djokovic in Australia, le condizioni di salute di Rafavengono sempre attenzionate con particolare scrupolosità dai no vax. Era già successo lo scorso marzo, quando il fuoriclasse spagnolo aveva avuto un malessere durante la finale di Indian Wells spiegato poi con una frattura alla costola. E il tema si ripropone adesso, uguale a se stesso, con ladi, una displasia dello scafoide tarsale della qualesoffre da quando ha 18 anni. Per le frange più estremiste e sostenitrici del complotto della “dittatura sanitaria”, la condizione deriverebbe –a dirlo – dal vaccino anti-Covid. “La malattia non è frequente, colpisce prevalentemente soggetti tra i 40 e i 60 anni, con netta ...

