“Non è giusto”. Amici, esplode il caso: la decisione prima della finale fa infuriare il pubblico (Di sabato 14 maggio 2022) La finale di Amici 21 è ad un passo, infatti domenica 15 maggio Maria De Filippi comunicherà a tutti chi avrà vinto l’edizione di quest’anno. In lizza per il successo sono rimasti sei allievi: Sissi, Serena, Alex, Michele, Luigi ed Albe. Tra questi ci sarà colui o colei che si porterà a casa non solo la coppa, ma anche 150mila euro. Ma, come spesso succede nei programmi, non mancano le proteste e le polemiche. Ed è ciò che è successo in rete nelle ultime ore, dopo che il pubblico ha appreso una notizia spiacevole. prima della finale di Amici 21, la concorrente Sissi ha ricevuto una sorpresa dalla produzione. Quando il pacco di fronte a Sissi si è aperto, è uscita la sua adorata mamma, che le ha fatto dunque una sorpresa sensazionale. Hanno potuto finalmente parlare ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 14 maggio 2022) Ladi21 è ad un passo, infatti domenica 15 maggio Maria De Filippi comunicherà a tutti chi avrà vinto l’edizione di quest’anno. In lizza per il successo sono rimasti sei allievi: Sissi, Serena, Alex, Michele, Luigi ed Albe. Tra questi ci sarà colui o colei che si porterà a casa non solo la coppa, ma anche 150mila euro. Ma, come spesso succede nei programmi, non mancano le proteste e le polemiche. Ed è ciò che è successo in rete nelle ultime ore, dopo che ilha appreso una notizia spiacevole.di21, la concorrente Sissi ha ricevuto una sorpresa dalla produzione. Quando il pacco di fronte a Sissi si è aperto, è uscita la sua adorata mamma, che le ha fatto dunque una sorpresa sensazionale. Hanno potuto finalmente parlare ...

Advertising

GiuseppeConteIT : Dopo 70 giorni di guerra non vogliamo sentir parlare di armi sempre più pesanti, ma di una svolta per un negoziato.… - lapoelkann_ : Mi auguro che la Roma possa vincere la finale. Unica squadra nelle competizione europee, da italiano non posso che… - pisto_gol : #ANTICIPATELAROMA 1. Perché è giusto che una squadra italiana abbia la possibilità di giocare una finale preparand… - andreluizi3 : RT @AmalaTV_: #Perisic ha fatto un’ottima stagione. ???? 6mln per due anni a 34 anni è una richiesta legittima. ????Legittimo è anche che l’#… - curtno67 : @merlino53 @PBerizzi @MichelaMeloni1 @la_peau_douce_ @maurobiani @AlekosPrete @AntonellaColoru @CarloVerdelli… -