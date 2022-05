Metz vs Angers: pronostico e possibili formazioni (Di sabato 14 maggio 2022) Il Metz in difficoltà cercherà di mantenere vive le loro sottili speranze di sopravvivenza quando affronterà Angers già al sicuro in una gara chiave della Ligue 1 sabato 14 maggio. I padroni di casa sono attualmente al 19° posto in classifica, tre punti dietro il Saint-Etienne, 18° in classifica, a due giornate dalla fine, mentre l’Angers è ora al 14° posto grazie all’impressionante vittoria sul Bordeaux l’ultima volta. Il calcio di inizio di Metz vs Angers è previsto alle 21 Prepartita Metz vs Angers: a che punto sono le due squadre? Metz Non si può sfuggire al fatto che il Metz si trova in una situazione difficile in Ligue 1 con solo due partite della stagione regolare da giocare, con il club che occupa la 19a posizione, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 14 maggio 2022) Ilin difficoltà cercherà di mantenere vive le loro sottili speranze di sopravvivenza quando affronteràgià al sicuro in una gara chiave della Ligue 1 sabato 14 maggio. I padroni di casa sono attualmente al 19° posto in classifica, tre punti dietro il Saint-Etienne, 18° in classifica, a due giornate dalla fine, mentre l’è ora al 14° posto grazie all’impressionante vittoria sul Bordeaux l’ultima volta. Il calcio di inizio divsè previsto alle 21 Prepartitavs: a che punto sono le due squadre?Non si può sfuggire al fatto che ilsi trova in una situazione difficile in Ligue 1 con solo due partite della stagione regolare da giocare, con il club che occupa la 19a posizione, ...

Advertising

Torrenapoli1 : Vi lascio una bolletta per il weekend Napoli-Genoa over 1,5 Watford-Leicester over 1,5 Getafe Barcellona 1x Monaco-… - DIRETTADCM : Zona salvezza sempre più accesa in Ligue 1 ?? Troyes 36 (35) Angers 35 (35) Lorient 34 (35) Clermont 33 (35) St.Eti… -