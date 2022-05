Maria Santissima Nunziata Ragusa, benedizione altare (Di sabato 14 maggio 2022) Ragusa – Un momento intenso ed emozionante per la parrocchia Maria Santissima Nunziata. Un momento molto atteso dalla comunità dei fedeli. Ieri sera, a Ragusa, il vescovo della diocesi, mons. Giuseppe La Placa, ha presieduto la solenne celebrazione eucaristica nel corso della quale è stato espletato il rito di dedicazione dell’altare e della chiesa. Gesti semplici ma, allo stesso tempo, stracolmi di significato. Gesti che hanno consentito di chiudere un percorso avviato tempo fa dal compianto padre Raffaele Campailla e che adesso è stato portato a termine dall’attuale parroco, il sacerdote Filippo Bella, che ha espresso parole di ringraziamento nei confronti del vescovo, per la sua presenza, oltre che nei riguardi di tutti coloro che hanno collaborato per riuscire a raggiungere un ... Leggi su quotidianodiragusa (Di sabato 14 maggio 2022)– Un momento intenso ed emozionante per la parrocchia. Un momento molto atteso dalla comunità dei fedeli. Ieri sera, a, il vescovo della diocesi, mons. Giuseppe La Placa, ha presieduto la solenne celebrazione eucaristica nel corso della quale è stato espletato il rito di dedicazione dell’e della chiesa. Gesti semplici ma, allo stesso tempo, stracolmi di significato. Gesti che hanno consentito di chiudere un percorso avviato tempo fa dal compianto padre Raffaele Campailla e che adesso è stato portato a termine dall’attuale parroco, il sacerdote Filippo Bella, che ha espresso parole di ringraziamento nei confronti del vescovo, per la sua presenza, oltre che nei riguardi di tutti coloro che hanno collaborato per riuscire a raggiungere un ...

Advertising

AlfioGiulio : RT @MorganilRamingo: O Maria Concepita senza peccato prega per noi che ricorriamo a Te ???? Affidiamo a Maria Santissima le Preghiere dì que… - darklands20 : RT @MorganilRamingo: O Maria Concepita senza peccato prega per noi che ricorriamo a Te ???? Affidiamo a Maria Santissima le Preghiere dì que… - Stefano5654 : RT @MorganilRamingo: O Maria Concepita senza peccato prega per noi che ricorriamo a Te ???? Affidiamo a Maria Santissima le Preghiere dì que… - Elisa34012803 : RT @GiuseppePiu1: @Annroveda @LeneLepre @nuvola1000 @spagnuolo_mara @emmpad2 @MioWid @LicitraCarmela @Pinuccio6512 @MariaDery5 @ITALOFRANCE… - SassiLive : +++FESTA DELLA BRUNA 2022 A MATERA, ASSOCIAZIONE MARIA SANTISSIMA DELLA BRUNA: “CONFERMATO LO STRAZZO DEL CARRO TRI… -