Isola dei Famosi ieri | 16esima puntata | Roger in ospedale | Blind in nomination

L'Isola dei Famosi è tornata venerdì 13 maggio in prima serata su Canale 5 con una puntata ricca di colpi di scena, sfide e scontri. A cominciare da Estefania e Roger, che si sono confrontati dopo le rivelazioni di Laura Maddaloni. Il confronto tra Roger ed Estefania Tra i due naufraghi è nata una storia d'amore che pare essere naufragata per una scelta della modella. I telespettatori di Canale 5 hanno assistito ad uno scontro durissimo tra i due naufraghi. «Sei un bugiardo», ha detto Estefania a Roger, accusandolo di non aver preso una decisione seria tra lei e Beatriz. «Stavi con me solo per strategia», ha poi proseguito la modella che ormai non crede più alle parole del modello brasiliano. Un amore che però non ha convinto in tanti, soprattutto dallo studio.

