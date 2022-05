Isola dei Famosi | ex gieffino fa una rivelazione e lancia una frecciatina

Advertising

andreastoolbox : #Nel Mar dei Coralli esiste un’isola che non c’è - AngoloDV : Isola dei Famosi: Carmen parla di Alessandro e Maria Laura #Isoladeifamosi #AngolodelleNotizie #isola - Novella_2000 : Ex vincitore del GF rivela un retroscena su L'Isola: 'Ero in trattativa, ma è saltata' e spiega perché #isola - AngoloDV : Isola dei Famosi: le parole di Lory Del Santo #isola #isoladeifamosi #lorydelsanto #AngolodelleNotizie - AngoloDV : Isola dei Famosi: Estefania scarica Roger #AngolodelleNotizie #Isola #isoladeifamosi #estefania #roger -

Continua la battaglia al largo dell'Serpenti, in fiamme una nave di Mosca. Kiev denuncia che più di 210mila bambini ucraini sono stati deportati dai russi. Per la prima volta dall'invasione ...L'edizione in corso dell'famosi è funestata dagli incidenti e l'ultimo in ordine di tempo vede coinvolto Roger Balduino , il modello amato dal pubblico, che ha avuto la peggio durante una prova contro Clemente Russo.Ieri sera, venerdì 13 maggio, è andata in onda una nuova puntata dell’Isola dei Famosi che ha visto trionfare Ilary Blasi nella gara d’ascolti con 2.388.000 spettatori ed uno share del 19% contro i ...Un ex vincitore del Grande Fratello fa una rivelazione su L'Isola dei Famosi e non risparmia una frecciatina. Le sue parole ...