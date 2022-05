Advertising

ilpost : In Germania alcuni passeggeri hanno fermato un attacco con coltello su un treno - cordismei : #Desiderio 517: 'Non era mai successo: storicamente Francia e Germania hanno sempre venduto #latte sfuso all'Italia… - vecchidf : i giovani italiani espatriano e la prima destinazione e' il Regno Unito. un successone dell'Europa. Si certo alcuni… - AndreaZitelli_ : Su @FactaNews abbiamo analizzato alcuni esempi: contro la Finlandia - Nicholas_Carbs : Capisco l’importanza e la fortuna che portano il lavorare in Siemens dal fatto che ho visto in azione la TAC a foto… -

Il Post

Per gentile concessione dell'editore Rai Libri, pubblichiamoestratti dell'ultimo libro di Bruno Vespa , Donne al potere, da oggi - venerdì 13 maggio - in ...democratico in unaEst ......di questi potrebbero anche sconfinare verso la Pianura Padana. Condizioni meteo da inizio ... Non va meglio sul resto dell'Europa ed in particolare tra Francia,e Polonia dove i valori ... In Germania alcuni passeggeri hanno fermato un attacco con coltello su un treno Il leader della Lega: il nostro Paese ha l’autorevolezza per promuovere un’iniziativa che spinga al negoziato. Non siamo scettici sull’Europa, ma i trattati vanno rivisti ...E’ già in Germania Antonio Bevilacqua, il vedovo di Samanta Migliore. Dopo la morte della donna, che aveva conosciuto alcuni mesi fa sui social network e che aveva sposato poche settimane prima della ...