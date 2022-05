Graduatorie GPS 2022/24, quali titoli allegare alla domanda e come. GUIDA PER IMMAGINI (Di sabato 14 maggio 2022) Le domande per le GPS 2022/24 si possono presentare sino al 31 maggio 2022. Compilazione istanza: chi riguarda e come compilare la sezione "Allegati". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 14 maggio 2022) Le domande per le GPS/24 si possono presentare sino al 31 maggio. Compilazione istanza: chi riguarda ecompilare la sezione "Allegati". L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Graduatorie GPS 2022/24, quali titoli allegare alla domanda e come. GUIDA PER IMMAGINI - framazz77 : RT @TecnicaScuola: Graduatorie Gps 2022: requisiti, fasce, sedi. Ecco come compilare la domanda – VIDEO TUTORIAL -- - Ticonsiglio : Certificazioni EIPASS per aumentare il punteggio nelle GPS 2022 <p>Le certificazioni EIPASS permettono di aumentare… - ProDocente : Graduatorie GPS 2022/24, compilazione domanda: modifica sezioni. GUIDA PER IMMAGINI - ProDocente : GPS 2022, SEZIONE graduatorie: si possono aggiungere nuove classi di concorso o eliminarne del 2020 -