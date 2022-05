Finlandia e Svezia nella Nato, Salvini: “Non ora”. Pd: “Assist a Putin” (Di sabato 14 maggio 2022) (Adnkronos) – “L’oggi non è l’adesione di Finlandia e Svezia alla Nato”. Così Matteo Salvini, a margine della Conferenza programmatica ‘L’Italia che vogliamo’, commentando l’ipotesi di ingresso dei due Paesi nella Nato. “Allargare i confini della Nato ai confini della Russia avvicina o allontana la pace? Lascio a voi giudicare. Io sono per fare di tutto per avvicinare la pace”, ha sottolineato il leader della Lega. “Io sono concentrato sull’oggi – ha spiegato – E l’oggi non è l’adesione di Finlandia e Svezia alla Nato, ma convincere o costringere Ucraina e Russia a tornare a parlarsi”. “Poi dell’allargamento dell’Ue, con l’ingresso dell’Ucraina, e delle adesioni alla Nato di ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 14 maggio 2022) (Adnkronos) – “L’oggi non è l’adesione dialla”. Così Matteo, a margine della Conferenza programmatica ‘L’Italia che vogliamo’, commentando l’ipotesi di ingresso dei due Paesi. “Allargare i confini dellaai confini della Russia avvicina o allontana la pace? Lascio a voi giudicare. Io sono per fare di tutto per avvicinare la pace”, ha sottolineato il leader della Lega. “Io sono concentrato sull’oggi – ha spiegato – E l’oggi non è l’adesione dialla, ma convincere o costringere Ucraina e Russia a tornare a parlarsi”. “Poi dell’allargamento dell’Ue, con l’ingresso dell’Ucraina, e delle adesioni alladi ...

