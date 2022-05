CUS Avellino | il tecnico Nicola Adesso saluta l’Under 19

(Di sabato 14 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Si separano le strade del Cuse del. A comunicare l’interruzione del rapporto è stata la stessa società irpina con una breve nota stampa. “Il CUScomunica cheha rassegnato le dimissioni da coach del19, collaboratore in prima squadra e da Responsabile del Settore Giovanile”, si legge nel comunicato stampa emesso dal sodalizio avellinese, “Questa società intende ringraziareper l’impegno e la passione messi in campo nei 5 anni che ci hanno legato, certi di un futuro ricco di soddisfazioni umane e sportive“. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

