Corsport: caro Spalletti, i pozzi sono stati inquinati dall’alto (De Laurentiis) (Di sabato 14 maggio 2022) Il Corriere dello Sport, con Antonio Giordano, commenta le dichiarazioni di ieri di Luciano Spalletti in una conferenza stampa piuttosto agitata e va al nocciolo della questione. I pozzi delle acque, in quest’ultimo mese, sono stati però inquinati dall’alto, dalla sorgente, con calcolo o con imprudenza è impossibile prevederlo ma semmai si può sospettarlo, e i messaggi inviati rappresentano la matrice di quest’atmosfera torbida che si respira a Napoli e che Spalletti, evitando l’uso dei «diserbanti» – e pur con qualche eccesso poi rientrato – ha dovuto tentare di ripulire da sé, da solo. Come se fosse il garante di una serenità interiore che invece dovrebbe essergli garantita da De Laurentiis. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 14 maggio 2022) Il Corriere dello Sport, con Antonio Giordano, commenta le dichiarazioni di ieri di Lucianoin una conferenza stampa piuttosto agitata e va al nocciolo della questione. Idelle acque, in quest’ultimo mese,però, dalla sorgente, con calcolo o con imprudenza è impossibile prevederlo ma semmai si può sospettarlo, e i messaggi inviati rappresentano la matrice di quest’atmosfera torbida che si respira a Napoli e che, evitando l’uso dei «diserbanti» – e pur con qualche eccesso poi rientrato – ha dovuto tentare di ripulire da sé, da solo. Come se fosse il garante di una serenità interiore che invece dovrebbe essergli garantita da De. L'articolo ilNapolista.

