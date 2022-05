30 anni dalle stragi di Capaci e via D’Amelio. L’appello di una maestra: “Ricordare Falcone e Borsellino è un obbligo morale per noi docenti” (Di sabato 14 maggio 2022) Inviato da maestra Iva - Quest'anno a Palermo il 23 Maggio, ci sarà la commemorazione per il XXX anniversario dalle stragi di Capaci e via d'Amelio. Ricordare le figure di Falcone e Borsellino, è un obbligo morale, per noi docenti. Siamo noi educatori che abbiamo il dovere di trasmettere ai giovani, la memoria del loro sacrificio. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 14 maggio 2022) Inviato daIva - Quest'anno a Palermo il 23 Maggio, ci sarà la commemorazione per il XXXversariodie via d'Amelio.le figure di, è un, per noi. Siamo noi educatori che abbiamo il dovere di trasmettere ai giovani, la memoria del loro sacrificio. L'articolo .

