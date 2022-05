Zelensky: «Trattare? Solo se i russi vanno via. Ma congeliamo la Crimea»» (Di venerdì 13 maggio 2022) Il 24 febbraio è iniziata l?invasione dell?Ucraina e i russi avevano pianificato di uccidere Volodymyr Zelensky. «Mi ha salvato il popolo ucraino. E forse mi ha salvato... Leggi su ilmattino (Di venerdì 13 maggio 2022) Il 24 febbraio è iniziata l?invasione dell?Ucraina e iavevano pianificato di uccidere Volodymyr. «Mi ha salvato il popolo ucraino. E forse mi ha salvato...

BeppeGatti : Zelensky vuole trattare ma senza cedere neanche un mm sui territori contesi ...quindi in cosa consiste la trattativ… - sellox2 : @lauracesaretti1 Hai capito male. lui ha “tritolo per esprimersi sulla ragionevolezza delle condizioni che pone Zel… - Stelladiana101 : RT @lauracesaretti1: Dice Conte che lui ha “titolo per esprimersi sulla ragionevolezza delle condizioni che pone Zelensky” per trattare. Lu… - ZettiGiuliano : RT @lauracesaretti1: Dice Conte che lui ha “titolo per esprimersi sulla ragionevolezza delle condizioni che pone Zelensky” per trattare. Lu… - Ulissevietato01 : Il ventre molle Zelensky da Bruto Vespa: 'Se Putin si ritira dai territori occupati nel 2014 possiamo trattare'… -