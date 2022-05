Valentina Ferragni alle Hawaii: le curve esplodono dal bikini, un incanto (Di venerdì 13 maggio 2022) La splendida Valentina Ferragni torna a far parlare di sé con uno scatto splendido dalle vacanze alle Hawaii, il costume lascia ammirare le forme. Valentina Ferragni è sempre seguitissima sui… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Mary Ingrosso su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 13 maggio 2022) La splendidatorna a far parlare di sé con uno scatto splendido dvacanze, il costume lascia ammirare le forme.è sempre seguitissima sui… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Mary Ingrosso su BlogLive.it.

Advertising

SoniaSamoggia : RT @fanpage: Valentina Ferragni vola alle Hawaii e dopo oltre 20 anni indossa la stessa collana di fiori che indossava da bambina ????https:/… - Leaderdelsettor : RT @fanpage: Valentina Ferragni vola alle Hawaii e dopo oltre 20 anni indossa la stessa collana di fiori che indossava da bambina ????https:/… - nebulosa_mente : @Xueza_00 @MimmoAdinolfi Mimmo, Fanpage o Valentina Ferragni? - fanpage : Valentina Ferragni vola alle Hawaii e dopo oltre 20 anni indossa la stessa collana di fiori che indossava da bambin… - shadowsdimples_ : Non sto rosicando per niente con le storie di Valentina Ferragni alle Hawaii, no no -