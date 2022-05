Uomini e Donne, terremoto nel parterre: il cavaliere costretto all’addio | Che brutta fine (Di venerdì 13 maggio 2022) A Uomini e Donne una decisione inaspettata ci lascia di sgomento. Per uno dei cavalieri la situazione è delicata Nel dating show di Maria De Filippi, in onda su Canale 5, si respira un’aria davvero molto brutta. Sembra ormai che, per il cavaliere, non ci sia più nulla da fare e sia stato costretto a dire addio per sempre. Dopo l’ultima puntata, andata in onda di Uomini e Donne, sembra che le cose stiano per cambiare definitivamente. Come riportato da piudonna, si sono scatenate davvero tantissime polemiche. Il pubblico, sempre molto attento, ha notato il malumore presente in studio. Ma cosa sta succedendo nella trasmissione di Maria De Filippi? Nello studio di Uomini e Donne vi era una grande assenza, ovvero ... Leggi su topicnews (Di venerdì 13 maggio 2022) Auna decisione inaspettata ci lascia di sgomento. Per uno dei cavalieri la situazione è delicata Nel dating show di Maria De Filippi, in onda su Canale 5, si respira un’aria davvero molto. Sembra ormai che, per il, non ci sia più nulla da fare e sia statoa dire addio per sempre. Dopo l’ultima puntata, andata in onda di, sembra che le cose stiano per cambiare definitivamente. Come riportato da piudonna, si sono scatenate davvero tantissime polemiche. Il pubblico, sempre molto attento, ha notato il malumore presente in studio. Ma cosa sta succedendo nella trasmissione di Maria De Filippi? Nello studio divi era una grande assenza, ovvero ...

Advertising

_Nico_Piro_ : #5maggio in #Ucraina 3,238 civili uccisi (1,162 uomini , 738 donne, 71 bambine 84 bambini, 72 minori e 1,111 adulti… - GiuseppeConteIT : Dopo gli attacchi politici subiti in questi giorni, oggi arriva una grave minaccia, un gesto intimidatorio proprio… - TizianaFerrario : metti 500 mila uomini insieme dagli da bere e le molestie di ALCUNI alle donne sono assicurate. Gli ALTRI fanno fin… - CordioliMirco : RT @HoaraBorselli: E mentre a #Rimini si registrano traumi per cappelli messi in testa a donne contro la propria volontà, creando forti sho… - nichi_nicola : RT @HoaraBorselli: E mentre a #Rimini si registrano traumi per cappelli messi in testa a donne contro la propria volontà, creando forti sho… -