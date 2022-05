Una Vita, spoiler spagnoli: l'incredibile cambiamento di Alodia (Di venerdì 13 maggio 2022) Il personaggio di Alodia, nel corso dei prossimi episodi di Una Vita, riserverà non poche sorprese. La giovane domestica, di recente, ha avuto dei rapporti con Ignacio, il nipote di Bellita, ed è rimasta incinta. Questa storyline, come segnalano gli spoiler spagnoli, si protrarrà anche dopo il salto temporale di cinque anni che il pubblico italiano avrà modo di vedere tra qualche settimana e che cambierà per sempre la Vita di molti protagonisti di Acacias, a partire proprio dalla dolce e remissiva Alodia. La giovane vivrà momenti molto drammatici in quanto Ignacio non vorrà saperne di allevare con lei il bambino che aspetta e, quando la ragazza verrà a sapere che la sua famiglia le ha «organizzato» il matrimonio con un pretendente scelto da suo padre, non saprà come agire. Lo stesso ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 13 maggio 2022) Il personaggio di, nel corso dei prossimi episodi di Una, riserverà non poche sorprese. La giovane domestica, di recente, ha avuto dei rapporti con Ignacio, il nipote di Bellita, ed è rimasta incinta. Questa storyline, come segnalano gli, si protrarrà anche dopo il salto temporale di cinque anni che il pubblico italiano avrà modo di vedere tra qualche settimana e che cambierà per sempre ladi molti protagonisti di Acacias, a partire proprio dalla dolce e remissiva. La giovane vivrà momenti molto drammatici in quanto Ignacio non vorrà saperne di allevare con lei il bambino che aspetta e, quando la ragazza verrà a sapere che la sua famiglia le ha «organizzato» il matrimonio con un pretendente scelto da suo padre, non saprà come agire. Lo stesso ...

Advertising

DavideAiello85 : Il Senatore @matteorenzi dice che noi 5 stelle siamo attaccati alle poltrone. Proprio lui che aveva promesso di rit… - lapoelkann_ : Durante esami di routine ho visto una mamma accarezzare i capelli della figlia ventenne. Lei così giovane, ma malat… - martaottaviani : Tutto avrei pensato nella vita, ma non di dovermi vergognare della categoria dei filosofi. Questo tweet è di una ig… - Toffee10luglio : RT @AittamKr: “Bill Gates è il più grande investitore in vaccini e c'è una pandemia. Bill Gates è il più grande proprietario di terreni in… - Greger31400150 : RT @Dida_ti: La vera casa dell'uomo non è una casa, è la strada. La vita stessa è un viaggio da fare a piedi. Bruce Chatwin #13maggio #… -