(Di venerdì 13 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiTre arrestati, di cui uno in carcere e due ai domiciliari, altri 21 indagati e sequestri per oltre 2 milioni di euro. E’ il bilancio dell’operazione compiuta dalla Guardia di Finanza del Gruppo di Aversa e del Gico di Napoli, coordinati dalla Procura di Napoli Nord, che ha smantellato un’organizzazione dedita a ingentiai danni di un istituto di credito di rilevanza internazionale.che, come emerso dalle indagini, sono consistite nell’indebito ottenimento diipotecari per l’acquisto di immobili eper asserite operazioni di ristrutturazione, attraverso una serie di artifici e raggiri (tra cui falsificazioni di documenti reddituali, operazioni finanziarie simulate) finalizzati a indurre in errore l’ente erogatore circa la sussistenza, da parte dei rispettivi ...

Truffe su mutui e finanziamenti, sgominata associazione a delinquere nel casertano 3 arrestati, di cui uno in carcere e due ai domiciliari, altri 21 indagati e sequestri per oltre 2 milioni di euro. E' il bilancio dell'operazione compiuta ...