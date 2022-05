Tetto al prezzo del gas. Draghi ci riprova ma resta a mani vuote. Bruxelles frena sull’intervento. Possibile solo in casi di emergenza (Di venerdì 13 maggio 2022) Sul fronte del gas Mario Draghi ha incassato il sostegno di Joe Biden all’idea del price cap. In Italia continuano a chiederlo buona parte delle forze politiche e insiste anche la Confindustria. “Portogallo e Spagna lo hanno fatto”, dice il leader degli industriali, Carlo Bonomi. Ma l’idea di imporre un Tetto al prezzo del gas stenta a farsi strada a Bruxelles. Già Draghi non era riuscito a farla passare nel vertice Ue di marzo per la contrarietà di Germania e anche a detta dell’ex banchiere delle società petrolifere che vendono il gas norvegese. Imporre un Tetto al prezzo del gas è Possibile solo in casi di emergenza La Commissione europea ora fa una timidissima concessione che è ben ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 13 maggio 2022) Sul fronte del gas Marioha incassato il sostegno di Joe Biden all’idea del price cap. In Italia continuano a chiederlo buona parte delle forze politiche e insiste anche la Confindustria. “Portogallo e Spagna lo hanno fatto”, dice il leader degli industriali, Carlo Bonomi. Ma l’idea di imporre unaldel gas stenta a farsi strada a. Giànon era riuscito a farla passare nel vertice Ue di marzo per la contrarietà di Gera e anche a detta dell’ex banchiere delle società petrolifere che vendono il gas norvegese. Imporre unaldel gas èindiLa Commissione europea ora fa una timidissima concessione che è ben ...

