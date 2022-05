Stefano Cucchi | i genitori feriti in un incidente Caccia ad auto - pirata

Advertising

Ilariae, nel riquadro, l'auto dei genitori dopo l'incidente (Ansa/Facebook) Viterbo, 13 maggio 2022 - Incidente sull'autostrada Roma - Civitavecchia per i genitori di. I due sono rimasti feriti e sono finiti in ospedale dopo che la loro auto è stata urta da un altro veicolo, il cui conducente ha fatto perdere le sue tacce. "Chi ha visto qualcosa si ...La sorella diprosegue affermando che 'il conducente del veicolo investitore è scappato'. La polizia stradale 'sta indagando' ma, è l'appello di Ilaria, 'chiunque abbia visto ...Chi ha visto qualcosa si faccia avanti, non è giusto la faccia franca" Viterbo, 13 maggio 2022 - Incidente sull'autostrada Roma-Civitavecchia per i genitori di Stefano Cucchi. I due sono rimasti ...L’automobile sulla quale viaggiavano i genitori di Ilaria e Stefano Cucchi, Rita Calore e Giovanni Cucchi, è stata urtata da una macchina pirata ed è finita in testa coda. Il conducente del veicolo ...