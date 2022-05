Sospeso l'acquisto di Twitter, perché Elon Musk ci ripensa (Di venerdì 13 maggio 2022) L'accordo da 44 miliardi di dollari per l'acquisto di Twitter «è temporaneamente Sospeso in attesa di dettagli che supportino il calcolo che gli account spam/fake rappresentano effettivamente meno del 5% degli utenti». A gelare gli investitori, quando oltre Oceano non è ancora l'alba, è un tweet di Elon Musk che, d'improvviso, rimette in discussione l'intesa raggiunta alla fine di aprile. Immediata la reazione degli operatori con le azioni del social che crollano di quasi il 20% e quelle di Tesla che salgono di quasi il 6% nel pre-market. Nei giorni scorsi il visionario imprenditore di origine sudafricana aveva a più riprese avvertito che la sua priorità, non appena preso il controllo di Twitter, sarebbe stata ripulire la piattaforma da bot e account falsi. L'accordo per ... Leggi su iltempo (Di venerdì 13 maggio 2022) L'accordo da 44 miliardi di dollari per l'di«è temporaneamentein attesa di dettagli che supportino il calcolo che gli account spam/fake rappresentano effettivamente meno del 5% degli utenti». A gelare gli investitori, quando oltre Oceano non è ancora l'alba, è un tweet diche, d'improvviso, rimette in discussione l'intesa raggiunta alla fine di aprile. Immediata la reazione degli operatori con le azioni del social che crollano di quasi il 20% e quelle di Tesla che salgono di quasi il 6% nel pre-market. Nei giorni scorsi il visionario imprenditore di origine sudafricana aveva a più riprese avvertito che la sua priorità, non appena preso il controllo di, sarebbe stata ripulire la piattaforma da bot e account falsi. L'accordo per ...

