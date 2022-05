Possibile festa scudetto del Milan: niente alcol e fumogeni a San Siro fino alle 2 (Di venerdì 13 maggio 2022) Comunque vada a finere Milano vivrà una festa scudetto. Probabilmente in salsa rossonera. Così il sindaco Beppe Sala ha deciso di giocare d’anticipo: niente alcol e divieto di vendita anche per le bevande in bottiglia. Infatti sarà vietato portarle domenica dentro il Meazza, in occasione di Milan-Atalanta. Inoltre non sarà consentito introdurre nello stadio petardi, razzi, fuochi d’artificio e fumogeni. L’ordinanza comunale è valida all’interno dell’impianto dal momento in cui apriranno i cancelli fino alle 2 di notte. La combinazione dei risultati di Milano e di Cagliari, dove è impegnata l’Inter, potrebbe assegnare lo scudetto al Milan con una giornata d’anticipo. Lo si saprà ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 13 maggio 2022) Comunque vada a finereo vivrà una. Probabilmente in salsa rossonera. Così il sindaco Beppe Sala ha deciso di giocare d’anticipo:e divieto di vendita anche per le bevande in bottiglia. Infatti sarà vietato portarle domenica dentro il Meazza, in occasione di-Atalanta. Inoltre non sarà consentito introdurre nello stadio petardi, razzi, fuochi d’artificio e. L’ordinanza comunale è valida all’interno dell’impianto dal momento in cui apriranno i cancelli2 di notte. La combinazione dei risultati dio e di Cagliari, dove è impegnata l’Inter, potrebbe assegnare loalcon una giornata d’anticipo. Lo si saprà ...

Advertising

onlythecrawleys : possibile che ogni volta che devo andare ad una festa dico no mi voglio vestire colorata sta volta ma poi alla fine… - AnCapone23 : RT @Anpinazionale: Nel corso degli eventi che promuoveremo o a cui aderiremo in tutta Italia per la Festa della Repubblica, sarà possibile… - tabarro63 : RT @Anpinazionale: Nel corso degli eventi che promuoveremo o a cui aderiremo in tutta Italia per la Festa della Repubblica, sarà possibile… - AMontespaccato : RT @Anpinazionale: Nel corso degli eventi che promuoveremo o a cui aderiremo in tutta Italia per la Festa della Repubblica, sarà possibile… - menna_concetta : RT @Anpinazionale: Nel corso degli eventi che promuoveremo o a cui aderiremo in tutta Italia per la Festa della Repubblica, sarà possibile… -