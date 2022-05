Oroscopo Branko di oggi Venerdì 13 Maggio 2022 | Gemelli fortunato

(Di venerdì 13 maggio 2022) L’diper13Ariete Cari amici dell’Arietesarà un’altra giornata da gestire con calma e prudenza. La Luna in opposizione segnala che potreste sentirvi un po’ tesi. Toro Le stelle invitano i nati del segno del Toro prendersi cura del proprio corpo. A fine mese non avrete più la protezione di Marte e inizierete a sentire una certa stanchezza.sarà una giornata fortunata con la complicità di Luna, Venere e Giove favorevoli. Cancropotreste vivere qualche piccolo disagio, forse siete preoccupati per un familiare o una persona che vi sta accanto. Leone Cari amici del Leoneavete buone opportunità sotto il profilo professionale, ...

Ariete la passione è abbondante. Toro Giove potrebbe rendere attuale qualche vecchio problema di tipo legale. Gemelli le occasioni belle comunque arrivano praticamente da sole.