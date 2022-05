Mourinho | frecciata ad Allegri | “Un giocatore mi ha dato un calcio” | VIDEO

Advertising

Goalist_it : ???? Simpatico siparietto di #Mourinho pubblicato su Instagram - Gazzettino : #zeman, frecciata a Mourinho: «La #conference league? Ma che coppa è?» - Triplete12 : RT @ilmessaggeroit: #Zeman, frecciata a #Mourinho: «La #ConferenceLeague? Ma che coppa è?» - andreastoolbox : #Zeman, frecciata a Mourinho: «La Conference League? Ma che coppa è?» - cristiansabau1 : RT @ilmessaggeroit: #Zeman, frecciata a #Mourinho: «La #ConferenceLeague? Ma che coppa è?» -

Poi torna a parlare della sconfitta contro la Fiorentina e con una chiaraalla classe ...in conferenza stampa prima di Roma - Venezia©LaPresseMourinho passa poi alle ...Il tecnico della Roma, José, ha postato su Instagram un video mentre fa fisioterapia ed ha scritto: "Se mi vedete zoppicare o indossare le infradito sappiate che un giocatore che inizia per K mi ha preso a calci. È ...Il tecnico della Roma Mourinho attacca: "Siamo stanchi di arbitri e Var" José Mourinho torna ad attaccare gli arbitri e la Lega in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Venezia. "C'è gente ...José Mourinho ha parlato in conferenza stampa alle porte della ... Poi torna a parlare della sconfitta contro la Fiorentina e con una chiara frecciata alla classe arbitrale: “Loro hanno giocato ...