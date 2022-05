Mick Jagger a sorpresa sul palco | spunta il live segreto degli Stones

(Di venerdì 13 maggio 2022) I Rollingcome non li avete mai sentiti. O meglio come li hanno ascoltati solo i pochissimi fortunati che vinsero il concorso indetto nel '77 da una radio privata canadese. Sui biglietti in palio erano stampati solo i nomiApril Wine (band canadese molto seguita all'epoca) e dei misteriosi Cockroaches che dovevano essere la band di supporto. Al momento di salire sul, però, il pubblico si rese conto che, dietro quel nome misterioso, si nascondevano proprio, Keith Richards, Ronnie Wood e Charlie Watts. L'idea del concerto asi concretizzò dopo aver individuato il locale El Mocambo di Toronto (piccolo club da 300 posti) come la sede perfetta per un simile evento. Negli show del 4 e 5 marzo '77 furono ovviamente gli April Wine il vero opening act. ...

ludovicacastal1 : RT @AccaddeOggi: 12/05/1971 - A Saint Tropez il frontman dei Rolling Stones Mick Jagger sposa la fidanzata Bianca - #accaddeoggi https://t.… - pakojakutynga : Mick Jagger da literatura. (Corrigindo) - Alfonso0070 : RT @AccaddeOggi: 12/05/1971 - A Saint Tropez il frontman dei Rolling Stones Mick Jagger sposa la fidanzata Bianca - #accaddeoggi https://t.… - andrewsword2 : RT @ricciomorbidoso: @GiovanniLongar2 @andrewsword2 Mick Jagger ma bello. E quei chiodi? ?? - ricciomorbidoso : @GiovanniLongar2 @andrewsword2 Mick Jagger ma bello. E quei chiodi? ?? -

RaiNews

Non poteva immaginare che avrebbe vinto Sanremo e l'Eurovision, e poi avrebbe suonato con quelche non era riuscita a vedere al Circo Massimo, e che marchi di moda come Etro e Gucci l'...Il disco live, in arrivo il prossimo 13 maggio, testimonia i famosi concerti segreti tenuti dae soci nel piccolo club (solo 300 posti) di Toronto nel marzo 1977.e soci, ... 1967, Mick Jagger e Keith Richards in tribunale per possesso di droga. "Accolti come eroi" - Video I Rolling Stones come non li avete mai sentiti. O meglio come li hanno ascoltati solo i pochissimi fortunati che vinsero il concorso indetto nel ...Il primo concerto degli Stones fu il 12 luglio del 1962 al mitico Marquee Club di Londra. Quindi quest'anno festeggiano 60 anni di concerti con un tour europeo che partirà il 1° giugno da Madrid e si ...