Advertising

PalermoPost1 : #Miccoli lascia il carcere, finirà la pena ai servizi sociali - cmdotcom : #Miccoli ai servizi sociali dopo 6 mesi di carcere - zavar0v : RT @sportmediaset: Fabrizio Miccoli scarcerato: affidato in prova ai servizi sociali - sportmediaset : Fabrizio Miccoli scarcerato: affidato in prova ai servizi sociali - salamalekumismo : RT @alaimotmw: Fabrizio #Miccoli torna in libertà. Servizi sociali presso la sua scuola calcio, non potrà frequentare pregiudicati e dovrà… -

Sport Mediaset

Fabrizioaffidato aisociali. Sono passati oltre cinque mesi da quando si presentò spontaneamente nel carcere veneto di ......continuare a scontare in affidamento aisociali la condanna a 3 anni e 6 mesi per estorsione aggravata dal metodo mafioso, per l'ex calciatore di Juventus, Palermo e Lecce, Fabrizio, ... Fabrizio Miccoli scarcerato: affidato in prova ai servizi sociali - Sportmediaset Se la cava alla fine con poco Fabrizio Miccoli, ex fantasista di Juventus, Fiorentina e Palermo che, condannato a tre anni di reclusione presso il carcere di Rovigo, ne è uscito oggi dopo appena cinqu ...L'ex attaccante di Palermo e Juventus Fabrizio Miccoli è stato scarcerato e affidato in prova ai servizi sociali. L'ex calciatore è stato condannato in via definitiva a tre anni e tre mesi per estorsi ...