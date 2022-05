Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi difendono Alex e Luigi dalle critiche (Di venerdì 13 maggio 2022) Lorella Cuccarini e Zerbi in difesa di Alex e Luigi A pochi giorni dalla finale di Amici 21 Alex e Luigi, allievi di Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi, hanno firmato per l’etichetta indipendente 21CO e hanno annunciato l’uscita dei loro dischi. Sebbene i ragazzi abbiano motivato la loro decisione se ne continua a parlare con L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di venerdì 13 maggio 2022)in difesa diA pochi giorni dalla finale di Amici 21, allievi di, hanno firmato per l’etichetta indipendente 21CO e hanno annunciato l’uscita dei loro dischi. Sebbene i ragazzi abbiano motivato la loro decisione se ne continua a parlare con L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Zacks7717 : @vitoritornato3 Ti saresti dovuto mettere a ballare e cantare vola di Lorella Cuccarini a quel punto ???????????? - workitout80 : @IlAmerica Tra l'altro anche il suo debutto come ballerino in TV è dovuto/legato alla Cuccarini, perché è stato a F… - infoitcultura : Giordana Angi e Lorella Cuccarini difendono la casa discografica di Alex e Luigi - tuttopuntotv : Giordana Angi e Lorella Cuccarini difendono la casa discografica di Alex e Luigi #amici21 #GiordanaAngi #caroligi… - see_lallero : GiovedìBalletti : Lorella Cuccarini - Mix di Just an Illusion (Imagination) e 'Get up' (Technotronic). ??Da 'Bellez… -