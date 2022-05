LIVE Sinner-Tsitsipas, ATP Roma 2022 in DIRETTA: Sabalenka vince in rimonta al terzo! Tra poco l’azzurro in campo (Di venerdì 13 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.00 In un’ora e cinquantuno minuti Aryna Sabalenka vince per la prima volta su cinque confronti contro Amanda Anisimova: la bielorussa vola in semifinale vincendo in rimonta 4-6 6-3 6-2. 12.26 Dopo un’ora e diciassette minuti, Aryna Sabalenka porta la sfida al terzo set: la bielorussa vince il secondo parziale per 6 giochi a 3 contro Amanda Anisimova. 11.51 Dopo 39 minuti di gioco, Amanda Anisimova vince il primo parziale contro Aryna Sabalenka sul campo Centrale: a seguire tocca all’azzurro contro il greco. 11.50 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra Jannik ... Leggi su oasport (Di venerdì 13 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.00 In un’ora e cinquantuno minuti Arynaper la prima volta su cinque confronti contro Amanda Anisimova: la bielorussa vola in semifinalendo in4-6 6-3 6-2. 12.26 Dopo un’ora e diciassette minuti, Arynaporta la sfida al terzo set: la bielorussail secondo parziale per 6 giochi a 3 contro Amanda Anisimova. 11.51 Dopo 39 minuti di gioco, Amanda Anisimovail primo parziale contro ArynasulCentrale: a seguire tocca alcontro il greco. 11.50 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella sfida tra Jannik ...

