Lexus introduce aggiornamenti per l’urban crossover UX Hybrid

(Di venerdì 13 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) –aggiorna il suo popolare urbanUXndo novità stilistiche, una migliore multimedialità e connettività e un nuovo allestimento esclusivo, il “Design” per UX. Lanciato nel 2019, UX è unurbano, elegante e versatile che gode del ruolo di modello di accesso al brand. Costruito sulla piattaforma globale GA-C, raccoglie i benefici di un baricentro basso e di un telaio altamente rigido per una guida gratificante con risposte fedeli agli input del guidatore. Le credenziali sono migliorate con l’opzione del sistema di trazione integrale elettronico E-Four. Il nuovo UX beneficia dei nuovi sistemi multimediali, con una risposta più veloce, un funzionamento più ...

