La regina Elisabetta riappare in pubblico dopo il forfait per il Queen’s Speech in Parlamento – Video

Prima uscita della regina Elisabetta, il 13 maggio, dopo le numerose rinunce cui è stata costretta negli ultimi mesi e dopo il forfait all'appuntamento istituzionale del Queen's Speech al Parlamento britannico, per il quale è stata sostituita, per la prima volta dal 1963, dal principe Carlo. La 96enne sovrana è ricomparsa per assistere all'edizione speciale del Royal Windsor Horse Show, tradizionale parata dei cavalli della scuderia reale inserita fra le celebrazioni del Giubileo di Platino che quest'anno suggella il 70esimo anniversario del suo regno da record. La manifestazione si svolge peraltro nel parco del castello di Windsor, alle porte di Londra, dove Sua Maestà risiede ormai stabilmente, e quindi non l'ha obbligata a spostamenti lunghi.

