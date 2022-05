Isola dei Famosi 2022: intrusi invadono la spiaggia dei naufraghi, ecco chi sono (Di venerdì 13 maggio 2022) Ha dell’incredibile quanto successo poche ore fa in Honduras: degli intrusi sono entrati in contatto con alcuni dei naufraghi de L’Isola dei Famosi. sono in arrivo seri provvedimenti? Vediamo cosa è successo. Inaspettato arrivo di alcuni intrusi: cosa è successo in Honduras Nelle scorse ore, il noto sito Anticipazioni Tv, ha parlato di una vicenda accaduta proprio sulla spiaggia dei naufraghi. Alcuni telespettatori si sarebbero accorti, grazie ad una scena sicuramente ripresa per sbaglio, della presenza di alcuni estranei. Alcuni dei partecipanti al reality sarebbero entrati in contatto con loro e, per questo motivo, la produzione è stata costretta a intervenire e a intromettersi. Chi sarebbero questi “estranei”? Alcuni siti di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 13 maggio 2022) Ha dell’incredibile quanto successo poche ore fa in Honduras: deglientrati in contatto con alcuni deide L’deiin arrivo seri provvedimenti? Vediamo cosa è successo. Inaspettato arrivo di alcuni: cosa è successo in Honduras Nelle scorse ore, il noto sito Anticipazioni Tv, ha parlato di una vicenda accaduta proprio sulladei. Alcuni telespettatori si sarebbero accorti, grazie ad una scena sicuramente ripresa per sbaglio, della presenza di alcuni estranei. Alcuni dei partecipanti al reality sarebbero entrati in contatto con loro e, per questo motivo, la produzione è stata costretta a intervenire e a intromettersi. Chi sarebbero questi “estranei”? Alcuni siti di ...

