Ischia | pesce senza tracciabilità | sanzioni e sequestri

(Di venerdì 13 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) –amministrative a carico di ristoratori per un totale di 4.500 euro e circa 40 kg di prodotto ittico di origine sconosciuta sequestrati: sono i numeri di una serie di controlli eseguiti dalla Capitaneria di Porto disotto il coordinamento della Direzione marittima della Campania. L’obiettivo delle ispezioni sono state la prevenzione e la repressione delle attività illecite dell’intera filiera della pesca, dalla cattura allo sbarco del prodotto ittico, fino alle successive fasi di trasporto e commercializzazione. Particolare riguardo è stato riservato alla verifica delle informazioni che devono accompagnare il pescato in ogni fase commerciale, la cosiddetta. Gli uomini del comandante Cipresso hanno effettuato controlli anche nell’ambito della ...

