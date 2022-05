“Ho due figlie: quando piange una, piange anche l’altra…” (Di venerdì 13 maggio 2022) Buongiorno, ho due bambine. La più grande ha quasi tre anni mentre la più piccola ha tre mesi. Non ci sono stati problemi di gelosia quando è nata la minore, tanto che la più grande era entusiasta di avere una sorellina e non sta avendo problemi di gelosia (almeno spero). Il problema sono i normali pianti notturni (ma anche diurni) della più piccola: non appena comincia a piangere, la più grande comincia a urlare e a disperarsi e mi ritrovo quindi con due bambine che piangono contemporaneamente. Penso che la maggiore sia terrorizzata dal pianto della piccola e non riesco a rassicurarla sul fatto che sia normale. Come posso risolvere la situazione? L'articolo proviene da GravidanzaOnLine. Leggi su gravidanzaonline (Di venerdì 13 maggio 2022) Buongiorno, ho due bambine. La più grande ha quasi tre anni mentre la più piccola ha tre mesi. Non ci sono stati problemi di gelosiaè nata la minore, tanto che la più grande era entusiasta di avere una sorellina e non sta avendo problemi di gelosia (almeno spero). Il problema sono i normali pianti notturni (madiurni) della più piccola: non appena comincia are, la più grande comincia a urlare e a disperarsi e mi ritrovo quindi con due bambine che piangono contemporaneamente. Penso che la maggiore sia terrorizzata dal pianto della piccola e non riesco a rassicurarla sul fatto che sia normale. Come posso risolvere la situazione? L'articolo proviene da GravidanzaOnLine.

Advertising

roberta_fasani : @AdrianoPortogal Anche io ho due figlie adulte e sicuramente sanno almeno discernere gli apprezzamenti, anche volgari dalle molestie - MarettiElena : RT @11Giuliano: Ciao Filippo, siamo senza parole, come solo tu sei sempre stato in grado di lasciarci nelle tue avventure da Ultra. Filippo… - FusoGiancarlo : @mariacafagna Ho due figlie, insegno loro a dare dei sonori calci alle palle... - matisse1962 : RT @MartinaAlunni29: La differenza tra Aldo Montano e Massimiliano Rosolino. Tutti e due con figlie femmine e mogli straniere,tutti e due c… - phildancefc : RT @cronaca_di_ieri: 09/05/22 CIGOGNOLA - Malore improvviso alla festa di compleanno di una delle figlie. Deceduto in ospedale due giorni… -