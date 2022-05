Giro d’Italia, a Potenza vince Bouwman (Di venerdì 13 maggio 2022) Koen Bouwman si è aggiudicato la settima tappa del Giro d’Italia Diamante-Potenza di 196 km. Il 28enne della Jumbo-Visma ha preceduto in volata il connazionale Bauke Mollema (Trek-Segafredo) e Davide Formolo (Uae). Juan Pedro Lopez resta in rosa Leggi su itasportpress (Di venerdì 13 maggio 2022) Koensi è aggiudicato la settima tappa delDiamante-di 196 km. Il 28enne della Jumbo-Visma ha preceduto in volata il connazionale Bauke Mollema (Trek-Segafredo) e Davide Formolo (Uae). Juan Pedro Lopez resta in rosa

