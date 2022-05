Fast & Furious 10: Alan Ritchson nel cast del film (Di venerdì 13 maggio 2022) L'attore Alan Ritchson, protagonista della serie Reacher, sarà uno degli interpreti del film Fast & Furious 10, le cui riprese sono già iniziate. Fast and Furious 10 sembra aver trovato un altro dei suoi protagonisti: Alan Richson sarebbe infatti stato coinvolto nel nuovo capitolo della saga action. Il ritorno delle adrenaliniche avventure nelle sale è previsto per il 19 maggio 2023 e le riprese sono attualmente in corso anche in Italia. Alla regia di Fast & Furious 10 c'è Louis Leterrier che ha sostituito Justin Lin, che ha abbandonato il progetto, rimanendo però coinvolto come produttore. Tra gli interpreti del film con star Vin Diesel dovrebbe ora esserci ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 13 maggio 2022) L'attore, protagonista della serie Reacher, sarà uno degli interpreti del10, le cui riprese sono già iniziate.and10 sembra aver trovato un altro dei suoi protagonisti:Richson sarebbe infatti stato coinvolto nel nuovo capitolo della saga action. Il ritorno delle adrenaliniche avventure nelle sale è previsto per il 19 maggio 2023 e le riprese sono attualmente in corso anche in Italia. Alla regia di10 c'è Louis Leterrier che ha sostituito Justin Lin, che ha abbandonato il progetto, rimanendo però coinvolto come produttore. Tra gli interpreti delcon star Vin Diesel dovrebbe ora esserci ...

