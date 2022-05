È morto lo sceicco Khalifa bin Zayed | il presidente degli Emirati Arabi

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 13 maggio 2022) Uniti. Aveva 73 anni e il suo decesso è avvenuto dopo una lunga lotta contro una malattia. 40 giorni di lutto nel paese che sospende il lavoro in tutti i settori per tre giorni.bindopo la battaglia contro una malattia Lobindopo aver combattuto contro una malattia. All’età di 73 anni, ilUniti si è spento. Ad annunciare la morte sono stati i media dello stato. Il Ministero per gli Affari Esteri“porge le proprie condoglianze al popoloe al mondo islamico per la morte dello”. Lo stato annuncia ...