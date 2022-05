Draghi: continuiamo a lavorare per diversificare forniture gas (Di venerdì 13 maggio 2022) La cooperazione tra i paesi del Mediterraneo è fondamentale anche per la politica energetica, lo ha detto il premier Mario Draghi parlando al forum 'Verso sud', precisando che l'Italia continuerà a ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 13 maggio 2022) La cooperazione tra i paesi del Mediterraneo è fondamentale anche per la politica energetica, lo ha detto il premier Marioparlando al forum 'Verso sud', precisando che l'Italia continuerà a ...

