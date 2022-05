Covid Campania oggi, i dati del 13 maggio. Curva in discesa, meno positivi nelle province (Di venerdì 13 maggio 2022) Covid Campania oggi, il bollettino del 12 maggio. Incidenza in calo: - 28% in una settimana Napoli, 13 maggio 2022 " Migliora anche oggi la situazione dei contagi in Campania, dove nele ultime 24 ore ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 13 maggio 2022), il bollettino del 12. Incidenza in calo: - 28% in una settimana Napoli, 132022 " Migliora anchela situazione dei contagi in, dove nele ultime 24 ore ...

Advertising

folucar : RT @RaiNews: La regione con il maggior numero di casi odierni è la Lombardia con 5.347 contagi, seguita da Campania (+3.653), Veneto (+3.61… - ninda1952 : RT @RaiNews: La regione con il maggior numero di casi odierni è la Lombardia con 5.347 contagi, seguita da Campania (+3.653), Veneto (+3.61… - StabiaChannel : #Cronaca #Campania - Covid-19, contagi stabili, 5 morti in 48 ore LEGGI LA NEWS: - MundoNapoli : Covid-19: migliora la situazione in Campania - cronachecampane : Covid in Campania, stabile il contagio #Covid #tassodipositivtà #terapiaintensiva -