Caso camici: avvocato ex dg Aria, 'inchiesta un errore, giusto proscioglimento' (Di venerdì 13 maggio 2022) Milano, 13 mag. (Adnkronos) - "E' stata un errore l'indagine su una donazione: le buone azioni vanno premiate, non portate in tribunale". Lo afferma l'avvocato Domenico Aiello, difensore di Filippo Bongiovanni l'ex dg di Aria spa, la centrale acquisti regionale, oggi prosciolto dal gup di Milano Chiara Valori "perché il fatto non sussiste" dall'accusa di frode in pubbliche forniture nel procedimento 'Caso camici' che vede indagato anche il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 13 maggio 2022) Milano, 13 mag. (Adnkronos) - "E' stata unl'indagine su una donazione: le buone azioni vanno premiate, non portate in tribunale". Lo afferma l'Domenico Aiello, difensore di Filippo Bongiovanni l'ex dg dispa, la centrale acquisti regionale, oggi prosciolto dal gup di Milano Chiara Valori "perché il fatto non sussiste" dall'accusa di frode in pubbliche forniture nel procedimento '' che vede indagato anche il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana.

