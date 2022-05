Bufera in Rai, le accuse delle giornalista Dania Mondini (Di venerdì 13 maggio 2022) La conduttrice del TG1 ha sporto denuncia in Procura accuse pesanti quelle di Dania Mondini, giornalista Rai del TG1. La donna ha sporto denuncia alla Procura, come riporta Repubblica, segnalando di essere stata vittima di stalking. Stando alla Mondini sarebbe stata relegata in una stanza con una collega affetta da problemi di flatulenza. Dopo diversi scontri con alcuni dei colleghi che dirigevano il telegiornale, lei sarebbe stata punita e ridimensionata. Prima l’avrebbero messa in una stanza con un collega che, a detta sua, “non riuscirebbe a trattenere i peti e nemmeno i rutti”. Poi con il passare del tempo, stando all’accusa, alla Mondini sarebbero stati attribuiti sempre meno ruoli e servizi di poco spessore. Le accuse della Mondini sono rivolti ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 13 maggio 2022) La conduttrice del TG1 ha sporto denuncia in Procurapesanti quelle diRai del TG1. La donna ha sporto denuncia alla Procura, come riporta Repubblica, segnalando di essere stata vittima di stalking. Stando allasarebbe stata relegata in una stanza con una collega affetta da problemi di flatulenza. Dopo diversi scontri con alcuni dei colleghi che dirigevano il telegiornale, lei sarebbe stata punita e ridimensionata. Prima l’avrebbero messa in una stanza con un collega che, a detta sua, “non riuscirebbe a trattenere i peti e nemmeno i rutti”. Poi con il passare del tempo, stando all’accusa, allasarebbero stati attribuiti sempre meno ruoli e servizi di poco spessore. Ledellasono rivolti ...

Advertising

Corriere : Bufera in casa Rai - 361_magazine : Rai, le accuse della giornalista #Mondini - OvileItalia : RT @Scassuocchio: #Bufera in casa #Rai, la conduttrice del #Tg1, #DariaMondini denuncia 5 Dirigenti per #molestie. E sì, mo' si credono tut… - Daviderel4 : RT @Scassuocchio: #Bufera in casa #Rai, la conduttrice del #Tg1, #DariaMondini denuncia 5 Dirigenti per #molestie. E sì, mo' si credono tut… - Scassuocchio : #Bufera in casa #Rai, la conduttrice del #Tg1, #DariaMondini denuncia 5 Dirigenti per #molestie. E sì, mo' si credono tutti #Alpini, mo'! -