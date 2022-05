Borsa: Milano conferma rialzo (+1%),spread risale oltre 189 (Di venerdì 13 maggio 2022) La Borsa di Milano conferma l'andamento positivo dell'avvio con il Ftse Mib che guadagna l'1% a 23.733 punti. Lo spread tra Btp e Bund risale e oltrepassa a i 189 punti (189,5) con il rendimento del ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 13 maggio 2022) Ladil'andamento positivo dell'avvio con il Ftse Mib che guadagna l'1% a 23.733 punti. Lotra Btp e Bundpassa a i 189 punti (189,5) con il rendimento del ...

Advertising

fisco24_info : Borsa: Milano conferma rialzo (+1%),spread risale oltre 189: In testa al listino Amplifon, Diasorin, St. Vendite su… - moneypuntoit : ?? Borsa Milano Oggi, 13 maggio 2022: Ftse Mib, la partenza è positiva ?? - ansa_economia : Borsa: male Milano (-0,6%), in rialzo le banche, corre Stm. Giù petroliferi, alcune utility, Nexi e Recordati. Vola… - ansa_economia : Borsa: Milano chiude in calo (-0,6%). Il Ftse Mib a 23.566 punti #ANSA - ansa_economia : Borsa: Milano migliora, ma resta in rosso (-0,7%). Guadagnano alcune banche, su Stm e Poste, salgono Tim e Pirelli… -