Ascolti TV: dati Auditel di ieri, giovedì 12 maggio 2022 (Di venerdì 13 maggio 2022) Ascolti tv: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, giovedì 12 maggio 2022, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 la seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2022 ha totalizzato in media 5538 spettatori (27.68% di share); su Canale5 il film Un figlio di nome Erasmus ha avuto 2307 spettatori, 13.15% di share. Il film Safe House – Nessuno è perfetto su Italia1 ha intrattenuto in media 971 spettatori (5.18%); su Rai2 il film Il giustiziere della notte ha totalizzato 1152 spettatori (5.88%), mentre il film The Tomorrow Man su Rai3 ne ha portati a casa 586 (2.88%). Su Rete4 la puntata del programma di attualità Dritto e Rovescio ha totalizzato ... Leggi su ascoltitv (Di venerdì 13 maggio 2022)tv: idei programmi più visti di12, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la seconda semifinale dell’Eurovision Song Contestha totalizzato in media 5538 spettatori (27.68% di share); su Canale5 il film Un figlio di nome Erasmus ha avuto 2307 spettatori, 13.15% di share. Il film Safe House – Nessuno è perfetto su Italia1 ha intrattenuto in media 971 spettatori (5.18%); su Rai2 il film Il giustiziere della notte ha totalizzato 1152 spettatori (5.88%), mentre il film The Tomorrow Man su Rai3 ne ha portati a casa 586 (2.88%). Su Rete4 la puntata del programma di attualità Dritto e Rovescio ha totalizzato ...

