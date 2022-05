Anche in parlamento ci si pone il problema sul reale pluralismo sui media nel racconto della guerra (Di venerdì 13 maggio 2022) L’intenzione di far partire un dibattito a più voci sul pluralismo dell’informazione relativa al conflitto in Ucraina c’è Anche in parlamento. Il problema è che, nella maggior parte dei casi, questo dibattito fa fatica a estendersi al di fuori delle commissioni di Vigilanza Rai o al di fuori del Copasir. Dove, del resto, non tutti i gruppi parlamentari sono rappresentati. Ecco perché sarebbe importante allargare le occasioni di questo dibattito. La domanda circola con insistenza: che fine ha fatto il pluralismo nel sistema mass-mediatico relativo alla guerra? LEGGI Anche > Danno del putiniano a Santoro, ma la serata di La7 supera quella di Rete4 con Lavrov Il pluralismo dell’informazione sulla guerra e il dibattito ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 13 maggio 2022) L’intenzione di far partire un dibattito a più voci suldell’informazione relativa al conflitto in Ucraina c’èin. Ilè che, nella maggior parte dei casi, questo dibattito fa fatica a estendersi al di fuori delle commissioni di Vigilanza Rai o al di fuori del Copasir. Dove, del resto, non tutti i gruppi parlamentari sono rappresentati. Ecco perché sarebbe importante allargare le occasioni di questo dibattito. La domanda circola con insistenza: che fine ha fatto ilnel sistema mass-tico relativo alla? LEGGI> Danno del putiniano a Santoro, ma la serata di La7 supera quella di Rete4 con Lavrov Ildell’informazione sullae il dibattito ...

