Agli Internazionali di Roma brillano ancora i veterani

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 13 maggio 2022) Dimenticate per qualche minuto la Next Gen, i ventenni dalle grandissime speranze. Dimenticate la giovane Italia della racchetta, talentuosa e con servizi che viaggiano oltre i duecento chilometri orari.di tennis dic'è posto anche per gli over 30. E così quando le campane suonano le diciannove, finalmente il sole smette di picchiare e l'ombra si allunga sulla Grand Stand Arena, finalmente possono entrare in campo gli ultimi italiani rimastiin gara, Fabio Fognini e Simone Bolelli, arrivati ai quarti di finale del torneo di doppio. LEGGI ANCHE: Fabio Fognini, quante racchette ha distrutto in carriera Genio e sregolatezza, talento puro del tennis italiano, Fabio Fognini è stato nella top 10 mondiale sia nel singolare che nel doppio nonché protagonista di tanti episodi di insofferenza ...