Zelensky a "Porta a Porta": «Pronto a parlare con Putin ma niente ultimatum». E ringrazia l'Italia (Di giovedì 12 maggio 2022) «Le forze armate russe sono quattro volte più grandi delle nostre, il loro Stato otto volte il nostro, ma noi siamo dieci volte più forti come persone. Non siamo in condizioni pari, ma il mondo è unito intorno a noi. Draghi ha ragione: noi possiamo vincere perché stiamo combattendo per la verità e non dobbiamo essere soli in questo». Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, intervistato da Bruno Vespa per Porta Porta in onda questa sera su Rai 1 ringrazia l'Italia. «Sono molto grato a Mario Draghi e felice che l'Italia si sia unta alle sanzioni europee e credo che questi passi, anche nell'ambito turistico, siano stati molto forti» e «sono molto grato all'Italia per questo passo, un sostegno molto forte».

